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Транспорт тільки для COVID-безпечних. Чернівецька область посилює карантин

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Чернівці, Субота 23 жовтня 2021 22:11
Транспорт тільки для COVID-безпечних. Чернівецька область посилює карантин Фото: Чернівецька область вводить додаткові обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чернівецька область з 24 жовтня посилює карантинні заходи. Зокрема, без сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту не можна скористатися громадським транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

Відзначається, що рішення про посилення з 24 жовтня карантинних заходів в регіоні прийнято на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Обмеження передбачають відвідування ресторанів, кафе, спортивних, культурних, розважальних та інших установ. Обмеження також стосуються громадського транспорту, нерегулярних і регулярних перевезень.

Відвідувати заклади громадського харчування, Спортивні та розважальні установи, а також скористатися громадським транспортом можна тільки при наявності сертифіката про вакцинацію, або документа про одужання від COVID-19, а також ПЛР або експрес-тест, термін дії якого не перевищує 72 години. При цьому в громадських місцях не можна перебувати без засобів захисту.

Крім того, заборонено проведення культурних масових заходів, за винятком роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо.

Рекомендації комісії вступають в дію з 24 жовтня. Їх дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

"Ми за крок від "червоної зони". З кожним днем на Буковині показник захворюваності коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, тільки посиливши карантинні заходи", - сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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