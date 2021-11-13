Транспорт для COVID-безопасных. Киевская область усилила карантин
Киевская область с 13 ноября усиливает карантин. В частности, вводятся новые правила для транспорта - будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации в Facebook.
Как отметили в Киевской ОГА, общественный транспорт в пределах области и в Киев будет курсировать по обычному графику. Вместе с тем, ездить в автобусах, маршрутках и электричках имеют право только COVID-безопасные пассажиры.
Так, пассажиры должны иметь при себе один из этих документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении от коронавируса.
Правила карантина в Киевской области
Киевская область с 30 октября находится в "красной" зоне карантина. Так, в регионе запрещена:
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- проведение массовых мероприятий;
- работа заведений питания;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.
Вместе с тем, при условии вакцинации сотрудников и посетителей бизнес может работать. За соблюдение карантина следят правоохранители, которые проверяют наличие COVID-документов.