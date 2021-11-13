Транспорт для COVID-безпечних. Київська область посилила карантин
Київська область з 13 листопада посилює карантин. Зокрема, вводяться нові правила для транспорту - пускатимуть лише COVID-безпечних пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
Як зазначили у Київській ОДА, громадський транспорт в межах області та до Києва курсуватиме за звичайним графіком. Разом з тим, їздити в автобусах, маршрутках і електричках мають право тільки COVID-безпечні пасажири.
Так, пасажири повинні мати при собі один з цих документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
- негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання від коронавірусу.
Правила карантину у Київській області
Київська область з 30 жовтня знаходиться у "червоній" зоні карантину. Так, у регіоні заборонено:
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- проведення масових заходів;
- робота закладів харчування;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.
Разом з тим, за умови вакцинації співробітників та відвідувачів бізнес може працювати. За дотримання карантину стежать правоохоронці, які перевіряють наявність COVID-документів.