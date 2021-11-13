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Транспорт для COVID-безпечних. Київська область посилила карантин

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Київська область, Субота 13 листопада 2021 07:00
Транспорт для COVID-безпечних. Київська область посилила карантин Фото: карантин в Київській області посилили (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Київська область з 13 листопада посилює карантин. Зокрема, вводяться нові правила для транспорту - пускатимуть лише COVID-безпечних пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

Як зазначили у Київській ОДА, громадський транспорт в межах області та до Києва курсуватиме за звичайним графіком. Разом з тим, їздити в автобусах, маршрутках і електричках мають право тільки COVID-безпечні пасажири.

Так, пасажири повинні мати при собі один з цих документів:

  • COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
  • негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання від коронавірусу.

Правила карантину у Київській області

Київська область з 30 жовтня знаходиться у "червоній" зоні карантину. Так, у регіоні заборонено:

  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів харчування;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.

Разом з тим, за умови вакцинації співробітників та відвідувачів бізнес може працювати. За дотримання карантину стежать правоохоронці, які перевіряють наявність COVID-документів.

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