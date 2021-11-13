Транспорт для COVID-безопасных. Киевская область усилила карантин

Как отметили в Киевской ОГА, общественный транспорт в пределах области и в Киев будет курсировать по обычному графику. Вместе с тем, ездить в автобусах, маршрутках и электричках имеют право только COVID-безопасные пассажиры.

Так, пассажиры должны иметь при себе один из этих документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении от коронавируса.

Правила карантина в Киевской области

Киевская область с 30 октября находится в "красной" зоне карантина. Так, в регионе запрещена:

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

проведение массовых мероприятий;

работа заведений питания;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Вместе с тем, при условии вакцинации сотрудников и посетителей бизнес может работать. За соблюдение карантина следят правоохранители, которые проверяют наличие COVID-документов.