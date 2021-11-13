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Транспорт для COVID-безопасных. Киевская область усилила карантин

Автор: Ирина Гамерская

Киевская область с 13 ноября усиливает карантин. В частности, вводятся новые правила для транспорта - будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Как отметили в Киевской ОГА, общественный транспорт в пределах области и в Киев будет курсировать по обычному графику. Вместе с тем, ездить в автобусах, маршрутках и электричках имеют право только COVID-безопасные пассажиры.

Так, пассажиры должны иметь при себе один из этих документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении от коронавируса.

Правила карантина в Киевской области

Киевская область с 30 октября находится в "красной" зоне карантина. Так, в регионе запрещена:

  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа заведений питания;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Вместе с тем, при условии вакцинации сотрудников и посетителей бизнес может работать. За соблюдение карантина следят правоохранители, которые проверяют наличие COVID-документов.

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