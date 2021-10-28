Транспорт, кафе, ТРЦ: куда не пустят в Киеве с 1 ноября без COVID-документов

Подробнее о том, какими будут правила карантина в Киеве - в материале РБК-Украина ниже.

Усиленная "красная" зона

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС перевела Киев в "красную" зону. Так, с полуночи 1 ноября в столице запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, фитнес-центров, рынков, кинотеатров, театров. Ограничений можно избежеть при условии вакцинации песонала и посетителей - требуется полный курс прививок. Альтернативой вакцинации может быть негативный ПЦР-тест или тест на антиген (срок действия тестов - 72 часа).

Помимо стандартных ограничений, Киев ввел дополнительные. Так, с понедельника без COVID-документов под запретом будут:

кафе и рестораны,

гостиницы,

заведения соцзащиты,

спортзалы и фитнес-центры,

Центры предоставления админуслуг,

управление труда и соцзащиты,

управления Пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

ТРЦ (вход в торговые центры запрещен для всех несовершеннолетних без сопровождения родителей).

Школы и садики

В "красной" зоне работа садиков и начальной школы не ограничивается. Вместе с тем, Киев решил ужесточить требование. Так, садики с 1 ноября смогут работать лишь при условии вакцинации 100% персонала. А вот школы, в том числе и младшие классы, переходят на дистанционку.

Транспорт

Не регулируется в "красной" зоне и работа транспорта. Правила перевозок по городу устанавливает местная власть.

Так, в Киеве решили не останавливать транспорт, как это было ранее во время локдауна. Но есть условие - у пассажиров должен быть COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Проверять документы при посадке не будут, но в КГГА уже анонсировали выборочные проверки, которые будут проводить правоохранители. Нарушителей ждет штраф - от 17 до 34 тысяч гривен.

Куда пустят без COVID-документов

Без ограничений в "красной" зоне могут работать продуктовые магазины, аптеки, ветклиники, АЗС, банки и почта.