Транспорт на карантине: какие документы нужны для проезда

В преддверии праздников поездки в общественном транспорте учащаются, а риск инфицирования COVID-19 выше. Поэтому Минздрав подготовил инфографику по правилам безопасных поездок в общественном транспорте во время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал " Коронавірус_інфо ".

"Вместе с Министерством здравоохранения Украины мы подготовили инфографику по правилам безопасных поездок в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

В частности, в ведомстве отмечают, что правила составлены для "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.

Проезд разрешается при наличии одного из документов:

Документ, который подтверждает факт получения 1-й дозы прививки (действует только в "желтой зоне")

Международный, внутренний или иностранный сертификат с полным курсом вакцинации против COVID-19, негативный ПЦР-тест или подтверждение о выздоровлении после коронавирусной инфекции в бумажном или электронном виде (в приложении "Дия").

Негативный ПЦР-тест или антиген-тест (не старше 72 часов).

Также уточняется, что запрещается перевозить больше пассажиров, чем есть посадочных мест. Данное требование не распространяется только на метро.

Водитель и пассажиры должны быть в защитных масках или респираторах.