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Транспорт на карантине: какие документы нужны для проезда

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 14:40
Транспорт на карантине: какие документы нужны для проезда Фото: Ограничения на проезд (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В преддверии праздников поездки в общественном транспорте учащаются, а риск инфицирования COVID-19 выше. Поэтому Минздрав подготовил инфографику по правилам безопасных поездок в общественном транспорте во время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал "Коронавірус_інфо".

"Вместе с Министерством здравоохранения Украины мы подготовили инфографику по правилам безопасных поездок в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

В частности, в ведомстве отмечают, что правила составлены для "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.

Проезд разрешается при наличии одного из документов:

  • Документ, который подтверждает факт получения 1-й дозы прививки (действует только в "желтой зоне")
  • Международный, внутренний или иностранный сертификат с полным курсом вакцинации против COVID-19, негативный ПЦР-тест или подтверждение о выздоровлении после коронавирусной инфекции в бумажном или электронном виде (в приложении "Дия").
  • Негативный ПЦР-тест или антиген-тест (не старше 72 часов).

Также уточняется, что запрещается перевозить больше пассажиров, чем есть посадочных мест. Данное требование не распространяется только на метро.

Водитель и пассажиры должны быть в защитных масках или респираторах.

Транспорт на карантине: какие документы нужны для проезда

Напомним, в ближайшее время все области Украины могут перейти в "желтую" зону. В двух "красных" областях почти стабилизировались показатели распространения COVID.

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