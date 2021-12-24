Транспорт на карантині: які документи потрібні для проїзду

Напередодні свят поїздки в громадському транспорті частішають, а ризик інфікування COVID-19 стає вище. Тому МОЗ підготувало інфографіку щодо правил безпечних поїздок у громадському транспорті під час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал " Коронавірус_інфо ".

"Разом з Міністерством охорони здоров'я України ми підготували інфографіку щодо правил безпечних поїздок у громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відомстві зазначають, що правила складені для "жовтої", "помаранчевої" і "червоної" зон.

Проїзд дозволяється за наявності одного з документів:

Документ, який підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення (діє тільки в "жовтій зоні")

Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат з повним курсом вакцинації проти COVID-19, негативний ПЛР-тест або підтвердження про одужання після коронавірусної інфекції в паперовому або електронному вигляді (в додатку "Дія").

Негативний ПЛР-тест або антиген-тест (не старше 72 годин).

Також уточнюється, що забороняється перевозити більше пасажирів, ніж є посадочних місць. Дана вимога не поширюється тільки на метро.

Водій і пасажири повинні бути в захисних масках або респіраторах.