ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Транспорт на карантині: які документи потрібні для проїзду

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 14:40
Транспорт на карантині: які документи потрібні для проїзду Фото: обмеження на проїзд (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Напередодні свят поїздки в громадському транспорті частішають, а ризик інфікування COVID-19 стає вище. Тому МОЗ підготувало інфографіку щодо правил безпечних поїздок у громадському транспорті під час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал "Коронавірус_інфо".

"Разом з Міністерством охорони здоров'я України ми підготували інфографіку щодо правил безпечних поїздок у громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відомстві зазначають, що правила складені для "жовтої", "помаранчевої" і "червоної" зон.

Проїзд дозволяється за наявності одного з документів:

  • Документ, який підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення (діє тільки в "жовтій зоні")
  • Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат з повним курсом вакцинації проти COVID-19, негативний ПЛР-тест або підтвердження про одужання після коронавірусної інфекції в паперовому або електронному вигляді (в додатку "Дія").
  • Негативний ПЛР-тест або антиген-тест (не старше 72 годин).

Також уточнюється, що забороняється перевозити більше пасажирів, ніж є посадочних місць. Дана вимога не поширюється тільки на метро.

Водій і пасажири повинні бути в захисних масках або респіраторах.

Транспорт на карантині: які документи потрібні для проїзду

Нагадаємо, найближчим часом всі області України можуть перейти в" жовту " зону. У двох "червоних" областях майже стабілізувалися показники поширення covid.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус