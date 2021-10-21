UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Транспорт на карантине. Пустят ли в маршрутку без COVID-сертификата

Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Украине с 21 октября работает по новым правилам. В частности, власти ужесточили требования для пассажирских перевозок.

Подробнее о том, какие правила карантина теперь действуют - в материале РБК-Украина.

С 21 октября все водители и пассажиры межобластных поездов, самолетов, автобусов должны иметь COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию. Или же негативный ПЦР-тест или тест на антиген. Речь идет о всех гражданах, старше 18 лет.

Отметим, на городской транспорт эти ограничения не распространяются. Так, для того, чтобы воспользоваться маршруткой по городу или метро COVID-сертификат или тест не нужен.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКоронавирус