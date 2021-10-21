Транспорт на карантине. Пустят ли в маршрутку без COVID-сертификата

Карантин в Украине с 21 октября работает по новым правилам. В частности, власти ужесточили требования для пассажирских перевозок.

Подробнее о том, какие правила карантина теперь действуют - в материале РБК-Украина .

С 21 октября все водители и пассажиры межобластных поездов, самолетов, автобусов должны иметь COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию. Или же негативный ПЦР-тест или тест на антиген. Речь идет о всех гражданах, старше 18 лет.

Отметим, на городской транспорт эти ограничения не распространяются. Так, для того, чтобы воспользоваться маршруткой по городу или метро COVID-сертификат или тест не нужен.