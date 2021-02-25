Транспорт по пропускам, закрытые садики и КПП: Прикарпатье уже завтра закроют на жесткий карантин

В частности, движение транспорта (в том числе с городским, междугородним автобусным, железнодорожным и авиационным) будет приостановлено. Передвигаться по городу можно будет легковыми автомобилями - до 5 человек (без учета детей в возрасте до 14 лет) и служебными/арендованными авто – исключительно на сидячих местах и с использованием индивидуальных средств защиты.

"Но отмечу, что городской общественный транспорт будет ездить! Будут курсировать все маршруты, но в режиме спецперевозок: только сидячие места и со справкой от работы", - отметил мэр.

Детские сады закроют, но рассматривается вопрос о введении дежурных садов, чтобы родители могли где оставить детей.

Все остальные учреждения образования переходят на дистанционное обучение.

"Рекомендуется всем учреждениям, учреждениям, предприятиям и др. перевести работу в гибкий график и дистанционный режим. Приветствуется посменная работа, работа онлайн, разное время начала и конца работы, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. А также продолжат действовать контрольно-пропускные пункты", - сообщил Марцинкив.

Он подчеркнул, что это ограничения, которые ввели на высшем уровне на территории всей области.

"Ситуация, действительно, сложная. Поэтому прошу вспомнить как мы береглись прошлой весной и относиться к этому ответственно. После зимы иммунитет ослаблен, поэтому подхватить болячку легче. А вылечить - сложнее. Даже дети теперь не так легко переносят коронавирусную болезнь", - говорится в сообщении мэра.

Глава города также заявил о том, что места в городских больницах иссякают. Поэтому такие мероприятия необходимы, пока заболеваемость не пойдет на спад.