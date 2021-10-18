У транспорті, кафе та магазинах. Коли та як в Україні перевірятимуть СOVID-сертифікати
В Україні розробили програмне забезпечення на планшети поліцейських для перевірки цифрових СOVID-сертифікатів в "Дії" та паперових варіантів. Документ скануватимуть за QR-кодом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.
Коли почнуться перевірки
Перевіряти вірогідність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня.
Хто перевірятиме сертифікати вакцинації
Відповідні повноваження мають: працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також патрульна поліція.
У поліції наголошують, що в паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.
Де будуть перевірки
Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей - у громадському транспорті, закладах харчування, ринках, торговельних майданчиках.
Відповідальність за підробку COVID-сертифікатів
За виготовлення і збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання - від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.
Разом з тим за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.