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У транспорті, кафе та магазинах. Коли та як в Україні перевірятимуть СOVID-сертифікати

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Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 12:58
У транспорті, кафе та магазинах. Коли та як в Україні перевірятимуть СOVID-сертифікати Фото: перевірка СOVID-сертифікатів в Україні розпочнеться 21 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні розробили програмне забезпечення на планшети поліцейських для перевірки цифрових СOVID-сертифікатів в "Дії" та паперових варіантів. Документ скануватимуть за QR-кодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

Коли почнуться перевірки

Перевіряти вірогідність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня.

Хто перевірятиме сертифікати вакцинації

Відповідні повноваження мають: працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також патрульна поліція.

У поліції наголошують, що в паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

Де будуть перевірки

Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей - у громадському транспорті, закладах харчування, ринках, торговельних майданчиках.

Відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

За виготовлення і збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання - від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.

Разом з тим за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

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