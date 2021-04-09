С транспортом и младшей школой: какие ограничения вводят в "красном" Харькове

Харьков с 11 апреля попадает в "красную зону" карантина. После этой даты школы будут работать в смешанном режиме - младшие классы продолжат учиться в обычном режиме, старшие перейдут на дистанционное обучение. Ограничения затронут и городской транспорт - его наполняемость ограничат на 50% сидячих мест.

Об этом в эфире телекомпании "7 канал" рассказала заммэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.