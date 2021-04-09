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З транспортом і молодшої школою: які обмеження вводять в "червоному" Харкові

Новость на русском → Харків, П'ятниця 09 квітня 2021 21:30
З транспортом і молодшої школою: які обмеження вводять в "червоному" Харкові Фото: вхід в метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Харків з 11 квітня потрапляє в "червону зону" карантину. Після цієї дати школи працюватимуть в змішаному режимі - молодші класи продовжать навчання у звичайному режимі, старші перейдуть на дистанційне навчання. Обмеження торкнуться і міський транспорт - його наповнюваність обмежать на 50% сидячих місць.

Про це в ефірі телекомпанії "7 канал" розповіла заступник мера Харкова
з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, садки і молодша школа (1-4 класи) продовжать працювати в звичайному режимі, а учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно. Ресторани, кафе зможуть обслуговувати клієнтів тільки на винос.

У місті заборонять роботу торгово-розважальних центрів, непродовольчих магазинів та ринків. Під обмеження може потрапити найбільший в Україні оптовий ринок "Барабашово". Транспорт продовжить роботу, але його наповнюваність обмежать 50%.

Дозволяється робота магазинів і супермаркетів, асортимент яких 60% складають продовольчі товари.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота заявила, що в регіоні поки не досягнуть пік коронавірусу. Він очікується через кілька тижнів.

Відзначимо, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня в місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження. Жорсткість карантину не вплине на роботу харківського метро.

Раніше місцева влада говорили, що Харків не має наміру закривати садки та відправляти 1-4 класи на дистанційне навчання, навіть якщо потрапить в "червону зону" карантину.

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