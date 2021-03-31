UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом, - Степанов

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "красной" зоне карантина находится 11 регионов. Ситуация с коронавирусом улучшилась в трех областях.

Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляет 43%, а динамика уровня госпитализации составляет почти -16%.

"В трех регионах, а именно в западных, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации", - заявил Степанов.

Ранее Максим Степанов говорил, что Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина.

Всего в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и прочие.

Напомним, в Киеве могут усилить карантин. Мэр города Виталий Кличко заявил, что могут закрыть школы и детсады, если не улучшится COVID-статистика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Максим СтепановКарантин
Читайте также
Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: когда можно подавать заявки
В Черкассах не будут закрывать ТРЦ и парки даже в случае ужесточения карантина
Прогноз погоды