В трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом, - Степанов

По его словам, заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляет 43%, а динамика уровня госпитализации составляет почти -16%.

"В трех регионах, а именно в западных, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, мы видим стабилизацию и улучшение ситуации", - заявил Степанов.

Ранее Максим Степанов говорил, что Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина.

Всего в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.