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Треть украинцев имеют антитела к COVID. Это данные исследования, - Радуцкий

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Киев, Вторник 06 июля 2021 17:58
Треть украинцев имеют антитела к COVID. Это данные исследования, - Радуцкий Фото: Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, которое проводит Министерство здравоохранения Украины вместе со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

По словам нардепа, в течение июля группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства, чтобы провести опрос и сделать бесплатный тест на антитела к COVID-19.

"В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тысяч человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что на следующем этапе исследования специалисты определят, каким образом антитела образовались в организме этих людей.

"Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа", - отметил нардеп.

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