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Третина українців мають антитіла до COVID. Це дані дослідження, - Радуцький

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 17:58
Третина українців мають антитіла до COVID. Це дані дослідження, - Радуцький Фото: Михайло Радуцький, глава комітету ВР з питань здоров'я нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу. Про це свідчать попередні результати дослідження, яке проводить Міністерство охорони здоров'я України разом зі Світовим банком та Українським інститутом соцдосліджень імені Яременка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

За словами нардепа, впродовж липня група соціологів та медпрацівників буде відвідувати українські домогосподарства, щоб провести опитування та зробити безкоштовний тест на антитіла до COVID-19.

"На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу", - сказав Радуцький.

Він додав, що на наступному етапі дослідження фахівці визначать, яким чином антитіла утворились в організмі цих людей.

"Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня", - зазначив нардеп.

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