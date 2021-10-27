ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Почти треть взрослых украинцев привились хотя бы одной дозой COVID-вакцины

Новина українською →
Украина, Среда 27 октября 2021 13:16
Почти треть взрослых украинцев привились хотя бы одной дозой COVID-вакцины Фото: министра здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок против коронавируса. Чем удалось вакцинировать первой дозой 30% взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за сутки - 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры в 30% взрослого населения (согласно данным Госстата), которые вакцинированы хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.

Отметим, по данным Минздрава, из 291 293 человек, которые привились против коронавируса за прошедшие сутки, получили первую дозу - 212 013, а полностью иммунизированные - 79 280.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения уже готовятся к введению третьей дозы COVID-вакцины. РБК-Украина писало, кто сможет ее получить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе