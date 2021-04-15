Более трети киевлян считают, что уже переболели COVID-19

Более трети жителей Киева (37%) заявили, что уже болели COVID-19 . Из них 64% сказали, что получили положительный тест, 35% - имели просто симптомы и не делали теста.

Среди тех, кто считают, что у них был COVID-19, 42% легко перенесли заболевание, 42% - средне, 9% - тяжело.

Считают, что не болели COVID-19, 60% респондентов.

Половина (52%) выразили волнения из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.

Большинство (60%) знают лично людей, сейчас болеют COVID-19, еще 39%- сказали, что не знают. Менее половины (42%) отметили, среди людей, которых они лично знали есть те, кто умер от коронавируса, 57% сказали, что в их окружении не было летальных исходов от коронавируса.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-11 апреля 2021 года среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.