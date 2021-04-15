Більше третини киян вважають, що вже перехворіли на COVID-19

Більше третини жителів Києва (37%) заявили, що вже хворіли COVID-19 . З них 64% сказали, що отримали позитивний тест, 35% - мали просто симптоми і не робили тесту.

Серед тих, хто вважають, що у них був COVID-19, 42% легко перенесли захворювання, 42% - середній, 9% - важко.

Вважають, що не хворіли на COVID-19, 60% респондентів.

Половина (52%) висловили хвилювання через можливість особисто захворіти коронавірусом, 47% - не мають таких побоювань. Щодо здоров'я своїх близьких і рідних хвилюються 83%, не хвилюються - 17%.

Більшість (60%) знають особисто людей, що зараз хворіють COVID-19, ще 39%- сказали, що не знають. Менше половини (42%) зазначили, серед людей, яких вони особисто знали є ті, хто помер від коронавірусу, 57% сказали, що в їх оточенні не було летальних випадків від коронавірусу.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 10-11 квітня 2021 року серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.