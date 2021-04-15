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Більше третини киян вважають, що вже перехворіли на COVID-19

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 10:18
Більше третини киян вважають, що вже перехворіли на COVID-19 Фото: більшість киян перенесли COVID-19 в легкій або середній формі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більше третини жителів Києва (37%) заявили, що вже хворіли COVID-19. З них 64% сказали, що отримали позитивний тест, 35% - мали просто симптоми і не робили тесту.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Більше третини киян вважають, що вже перехворіли на COVID-19

Серед тих, хто вважають, що у них був COVID-19, 42% легко перенесли захворювання, 42% - середній, 9% - важко.

Вважають, що не хворіли на COVID-19, 60% респондентів.

Половина (52%) висловили хвилювання через можливість особисто захворіти коронавірусом, 47% - не мають таких побоювань. Щодо здоров'я своїх близьких і рідних хвилюються 83%, не хвилюються - 17%.

Більшість (60%) знають особисто людей, що зараз хворіють COVID-19, ще 39%- сказали, що не знають. Менше половини (42%) зазначили, серед людей, яких вони особисто знали є ті, хто помер від коронавірусу, 57% сказали, що в їх оточенні не було летальних випадків від коронавірусу.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 10-11 квітня 2021 року серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 2021 року 24% українців заявляли, що вони перехворіли на COVID-19. Перенесли COVID-19 в легкій формі 42% респондентів, середній - 45%, важкій - 13%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку квітня 2021 року 65% українців підтримували вступ "жорсткого карантину" (локдауну), 33% - виступали проти.

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