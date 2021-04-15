UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Более трети киевлян считают, что уже переболели COVID-19

Автор: Александр Белоус

Более трети жителей Киева (37%) заявили, что уже болели COVID-19. Из них 64% сказали, что получили положительный тест, 35% - имели просто симптомы и не делали теста.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Среди тех, кто считают, что у них был COVID-19, 42% легко перенесли заболевание, 42% - средне, 9% - тяжело.

Считают, что не болели COVID-19, 60% респондентов.

Половина (52%) выразили волнения из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.

Большинство (60%) знают лично людей, сейчас болеют COVID-19, еще 39%- сказали, что не знают. Менее половины (42%) отметили, среди людей, которых они лично знали есть те, кто умер от коронавируса, 57% сказали, что в их окружении не было летальных исходов от коронавируса.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-11 апреля 2021 года среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 2021 года 24% украинцев заявляли, что они переболели COVID-19. Перенесли в COVID-19 в легкой форме 42% респондентов, в средней - 45%, в тяжелой - 13%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2021 года 65% украинцев поддерживали введение "жесткого карантина" (локдауна), 33% - выступали против.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины опросКарантинКоронавирус
Читайте также
COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием, - эксперт ВОЗ
Где в Украине уже начали прививать вакциной Sinovac: список регионов
Прогноз погоды