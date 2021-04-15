Более трети киевлян считают, что уже переболели COVID-19

Более трети жителей Киева (37%) заявили, что уже болели COVID-19. Из них 64% сказали, что получили положительный тест, 35% - имели просто симптомы и не делали теста.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Среди тех, кто считают, что у них был COVID-19, 42% легко перенесли заболевание, 42% - средне, 9% - тяжело.
Считают, что не болели COVID-19, 60% респондентов.
Половина (52%) выразили волнения из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.
Большинство (60%) знают лично людей, сейчас болеют COVID-19, еще 39%- сказали, что не знают. Менее половины (42%) отметили, среди людей, которых они лично знали есть те, кто умер от коронавируса, 57% сказали, что в их окружении не было летальных исходов от коронавируса.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-11 апреля 2021 года среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 2021 года 24% украинцев заявляли, что они переболели COVID-19. Перенесли в COVID-19 в легкой форме 42% респондентов, в средней - 45%, в тяжелой - 13%.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2021 года 65% украинцев поддерживали введение "жесткого карантина" (локдауна), 33% - выступали против.