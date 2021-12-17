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Третий банк начал начислять тысячу гривен за вакцинацию

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Пятница 17 декабря 2021 16:24
Третий банк начал начислять тысячу гривен за вакцинацию Фото: А-Банк начал начислять тысячу гривен за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Еще один банк присоединился к начислению выплат в размере 1 тысячи гривен людям, которые прошли полный курс вакцинации. Сегодня выплаты на карты начал начислять А-Банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу А-Банка.

"Начинаем выплаты 1000 гривен от государства. Уже сейчас в режиме онлайн засчитываем 1000 гривен от государства всем, кто имеет две вакцины и зеленый сертификат в "Дия", - говорится в сообщении.

При этом в банке добавили, что средства мгновенно начали получать клиенты, которые ранее оформили карту "еПоддержка" в А-Банке для зачисления 1000 гривен, и клиенты, которые выбирают возможность получить выплату через банк.

Куда можно потратить тысячу гривен за вакцинацию:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • книги;
  • билет на внутренние железнодорожные или авиаперевозки.

Кроме того, с 1 января граждане в возрасте от 60 лет смогут потратить средства на покупку лекарств.

На сегодняшний день оформить карту для начисления 1000 гривен за вакцинацию можно в банках:

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

Напомним, вчера некоторые вакцинированные украинцы уже начали получать тысячу за вакцинацию, причем раньше анонсированных сроков.

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