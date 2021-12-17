Третій банк почав нараховувати тисячу гривень за вакцинацію
Ще один банк приєднався до нарахування виплат у розмірі 1 тисячі гривень людям, які пройшли повний курс вакцинації. Сьогодні виплати на картки почав нараховувати А-Банк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу А-Банку.
"Починаємо виплати 1000 гривень від держави. Вже зараз в режимі онлайн зараховуємо 1000 гривень від держави всім, хто має дві вакцини і зелений сертифікат в "Дія", - йдеться в повідомленні.
При цьому в банку додали, що кошти миттєво почали отримувати клієнти, які раніше оформили карту "єПідтримка" в А-Банку для зарахування 1000 гривень, і клієнти, які вибирають можливість отримати виплату через банк.
Куди можна витратити тисячу гривень за вакцинацію:
- абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
- квиток в кінотеатр або театр;
- похід в музей;
- книги;
- квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення.
Крім того, з 1 січня громадяни віком від 60 років зможуть витратити кошти на покупку ліків.
На сьогодні оформити картку для нарахування 1000 гривень за вакцинацію можна в банках:
- Monobank;
- Альфа-банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
Нагадаємо: вчора деякі вакциновані українці вже почали отримувати тисячу за вакцинацію, причому раніше анонсованих термінів.