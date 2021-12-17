Третій банк почав нараховувати тисячу гривень за вакцинацію

Ще один банк приєднався до нарахування виплат у розмірі 1 тисячі гривень людям, які пройшли повний курс вакцинації. Сьогодні виплати на картки почав нараховувати А-Банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу А-Банку .

"Починаємо виплати 1000 гривень від держави. Вже зараз в режимі онлайн зараховуємо 1000 гривень від держави всім, хто має дві вакцини і зелений сертифікат в "Дія", - йдеться в повідомленні.

При цьому в банку додали, що кошти миттєво почали отримувати клієнти, які раніше оформили карту "єПідтримка" в А-Банку для зарахування 1000 гривень, і клієнти, які вибирають можливість отримати виплату через банк.

Куди можна витратити тисячу гривень за вакцинацію:

абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;

квиток в кінотеатр або театр;

похід в музей;

книги;

квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення.

Крім того, з 1 січня громадяни віком від 60 років зможуть витратити кошти на покупку ліків.

На сьогодні оформити картку для нарахування 1000 гривень за вакцинацію можна в банках: