Третий банк начал начислять тысячу гривен за вакцинацию

Еще один банк присоединился к начислению выплат в размере 1 тысячи гривен людям, которые прошли полный курс вакцинации. Сегодня выплаты на карты начал начислять А-Банк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу А-Банка.
"Начинаем выплаты 1000 гривен от государства. Уже сейчас в режиме онлайн засчитываем 1000 гривен от государства всем, кто имеет две вакцины и зеленый сертификат в "Дия", - говорится в сообщении.
При этом в банке добавили, что средства мгновенно начали получать клиенты, которые ранее оформили карту "еПоддержка" в А-Банке для зачисления 1000 гривен, и клиенты, которые выбирают возможность получить выплату через банк.
Куда можно потратить тысячу гривен за вакцинацию:
Кроме того, с 1 января граждане в возрасте от 60 лет смогут потратить средства на покупку лекарств.
На сегодняшний день оформить карту для начисления 1000 гривен за вакцинацию можно в банках:
Напомним, вчера некоторые вакцинированные украинцы уже начали получать тысячу за вакцинацию, причем раньше анонсированных сроков.