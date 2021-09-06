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Третья доза вакцины Sinovac повышает защиту от штамма "Дельта", - Reuters

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Пекин, Понедельник 06 сентября 2021 19:26
Третья доза вакцины Sinovac повышает защиту от штамма "Дельта", - Reuters Фото: Китай говорит об эффективности бустерной дозы Sinovac (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китайские ученые заявляют об эффективности третьей дозы вакцины Sinovac в защите от штамма коронавирус "Дельта". Сейчас в Китае проводится исследование касательно бустерной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что бустерная прививка вакциной Sinovac обернула вспять снижение активности антител против варианта "Дельта".

Так, в образцах, взятых у реципиентов через 6 месяцев после второй прививки вакциной Sinovac, активность нейтрализующих антител к "Дельте" была почти нулевой. В то же время после укола бустерной дозой активность антител была в 2,5 раза больше, чем через четыре недели после второй прививки.

Сейчас китайские ученые не обсуждали, как именно изменения в активности антител влияют на эффективность вакцины Sinovac в защите от штамма "Дельта". Участие в лабораторном исследовании принимали более 60 участников.

Напомним, о том, как новые штаммы коронавируса влияют на вакцины, вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин".

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