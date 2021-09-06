Третья доза вакцины Sinovac повышает защиту от штамма "Дельта", - Reuters

Китайские ученые заявляют об эффективности третьей дозы вакцины Sinovac в защите от штамма коронавирус "Дельта". Сейчас в Китае проводится исследование касательно бустерной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Предварительные данные свидетельствуют о том, что бустерная прививка вакциной Sinovac обернула вспять снижение активности антител против варианта "Дельта".

Так, в образцах, взятых у реципиентов через 6 месяцев после второй прививки вакциной Sinovac, активность нейтрализующих антител к "Дельте" была почти нулевой. В то же время после укола бустерной дозой активность антител была в 2,5 раза больше, чем через четыре недели после второй прививки.

Сейчас китайские ученые не обсуждали, как именно изменения в активности антител влияют на эффективность вакцины Sinovac в защите от штамма "Дельта". Участие в лабораторном исследовании принимали более 60 участников.