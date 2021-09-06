Третя доза вакцини Sinovac підвищує захист від штаму "Дельта", - Reuters

Китайські вчені заявляють про ефективність третьої дози вакцини Sinovac у захисті від штаму коронавірусу "Дельта". Наразі в Китаї проводиться дослідження щодо бустерної вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Попередні дані свідчать про те, що бустерне щеплення вакциною Sinovac обернуло зниження активності антитіл проти варіанту "Дельта".

Так, у зразках, взятих у реципієнтів через 6 місяців після другого щеплення вакциною Sinovac, активність нейтралізуючих антитіл до "Дельти" була майже нульовою. Водночас після уколу бустерною дозою активність антитіл була у 2,5 раза більшою, ніж через чотири тижні після другого щеплення.

Наразі китайські вчені не обговорювали, як саме зміни в активності антитіл впливають на ефективність вакцини Sinovac у захисті від штаму "Дельта". Участь в лабораторному дослідженні брали понад 60 учасників.