UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Третья доза вакцины Sinovac повышает защиту от штамма "Дельта", - Reuters

Автор: Дмитрий Левицкий

Китайские ученые заявляют об эффективности третьей дозы вакцины Sinovac в защите от штамма коронавирус "Дельта". Сейчас в Китае проводится исследование касательно бустерной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что бустерная прививка вакциной Sinovac обернула вспять снижение активности антител против варианта "Дельта".

Так, в образцах, взятых у реципиентов через 6 месяцев после второй прививки вакциной Sinovac, активность нейтрализующих антител к "Дельте" была почти нулевой. В то же время после укола бустерной дозой активность антител была в 2,5 раза больше, чем через четыре недели после второй прививки.

Сейчас китайские ученые не обсуждали, как именно изменения в активности антител влияют на эффективность вакцины Sinovac в защите от штамма "Дельта". Участие в лабораторном исследовании принимали более 60 участников.

Напомним, о том, как новые штаммы коронавируса влияют на вакцины, вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавирусаВакцина CoronaVacКоронавирус "Дельта"