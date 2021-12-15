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Третья доза вакцины увеличивает уровень антител против штамма "Омикрон", - Moderna

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Среда 15 декабря 2021 19:51
Третья доза вакцины увеличивает уровень антител против штамма "Омикрон", - Moderna Фото: Третья доза вакцины увеличивает уровень антител против штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме "Омикрон". Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении компании Moderna в Twitter.

"Первый взгляд на оценку нашей вакцины COVID-19 и бустера 50 мкг против "Омикрон". После первичной серии из двух доз нашей вакцины, хотя у людей были выявлены нейтрализующие антитела против "Омикрона", нейтрализующие антитела были значительно ниже по сравнению с вирусом дикого типа", - говорится в сообщении.

При этом в компании добавили, что бустерная доза вакцины значительно повысила уровень антител против штамма.

"Однако бустерная доза мРНК-1273 в дозе 50 мкг значительно повысила уровень нейтрализующих антител против Omicron. Это обнадеживающие первоначальные данные, и мы активно работаем над нашей трехкомпонентной стратегией по борьбе с вариантом "Омикрон", - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в ближайшую неделю ожидают данные по бустерной дозе 100 мкг и по подходам к многовалентной вакцине с мРНК.

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