ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Третя доза вакцини збільшує рівень антитіл проти штаму "Омікрон", - Moderna

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 19:51
Третя доза вакцини збільшує рівень антитіл проти штаму "Омікрон", - Moderna Фото: третя доза вакцини збільшує рівень антитіл проти штаму "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У компанії Moderna заявили, що дві дози їх вакцини від коронавірусу значно менш ефективні при штамі "Омікрон". Однак додаткове щеплення збільшує ефективність препарату проти нового штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні компанії Moderna в Twitter.

"Перший погляд на оцінку нашої вакцини COVID-19 і бустера 50 мкг проти "Омікрон". Після первинної серії з двох доз нашої вакцини, хоча у людей були виявлені нейтралізуючі антитіла проти "Омікрона", нейтралізуючі антитіла були значно нижче в порівнянні з вірусом дикого типу", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії додали, що бустерна доза вакцини значно підвищила рівень антитіл проти штаму.

"Однак бустерна доза мРНК-1273 в дозі 50 мкг значно підвищила рівень нейтралізуючих антитіл проти Omicron. Це обнадійливі початкові Дані, і ми активно працюємо над нашою трикомпонентною стратегією по боротьбі з варіантом "Омікрон", - йдеться в повідомленні.

У компанії також повідомили, що в найближчий тиждень очікують дані по бустерній дозі 100 мкг і по підходах до багатовалентної вакцини з мРНК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус