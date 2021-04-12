Третья волна коронавируса стала самой трудной для Германии, - Меркель
Третья волна пандемии коронавируса оказалась самой трудной для Германии. Однако вакцинация по-прежнему самое важное оружие в борьбе с пандемией.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Die Welt.
"Нужно сказать, что третья волна стала самой трудной для нас", - заявила она.
По словам канцлера, в Германии число заразившихся коронавирусом слишком велико, а загруженность отделений интенсивной терапии снова увеличивается.
Меркель подчеркнула, что самым важным оружием в борьбе с пандемией остается вакцинация, в то время как тестирование на COVID-19 помогает властям "построить мост" навстречу нормализации.
Напомним, что в Германии вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат привилегии. Они получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать без прохождения карантина.
Кроме того, правительство Германии поддерживает призывы относительно короткого, жесткого локдауна в стране.