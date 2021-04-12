Третя хвиля коронавірусу стала найважчою для Німеччини, - Меркель

Третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація раніше найважливіше зброю в боротьбі з пандемією.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель , передає Die Welt.

"Треба сказати, що третя хвиля стала найважчою для нас", - заявила вона.

За словами канцлера, у Німеччині кількість хворих коронавірусом занадто велике, а завантаженість відділень інтенсивної терапії знову збільшується.

Меркель підкреслила, що найбільш важливою зброєю в боротьбі з пандемією залишається вакцинація, в той час, як тестування на COVID-19 допомагає владі "побудувати міст" назустріч нормалізації.