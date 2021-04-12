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Третя хвиля коронавірусу стала найважчою для Німеччини, - Меркель

Новость на русском → Берлін, Понеділок 12 квітня 2021 19:34
Третя хвиля коронавірусу стала найважчою для Німеччини, - Меркель Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація раніше найважливіше зброю в боротьбі з пандемією.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Die Welt.

"Треба сказати, що третя хвиля стала найважчою для нас", - заявила вона.

За словами канцлера, у Німеччині кількість хворих коронавірусом занадто велике, а завантаженість відділень інтенсивної терапії знову збільшується.

Меркель підкреслила, що найбільш важливою зброєю в боротьбі з пандемією залишається вакцинація, в той час, як тестування на COVID-19 допомагає владі "побудувати міст" назустріч нормалізації.

Нагадаємо, що в Німеччині вакциновані від коронавірусу громадяни, у яких виробився імунітет, отримають привілеї. Вони отримають можливість ходити по магазинах, не роблячи попередньо тест на COVID-19, і подорожувати без проходження карантину.

Крім того, уряд Німеччини підтримує заклики відносно короткого, жорсткого локдауну в країні.

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