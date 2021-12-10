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Третя хвиля коронавірусу в Україні вже виходить зі свого піку, - KSE

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 08:45
Третя хвиля коронавірусу в Україні вже виходить зі свого піку, - KSE Фото: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

В Україні сьогодні третя хвиля коронавірусу вже виходить зі свого піку. Стабілізація епідеміологічних показників, як-от спад захворюваності, є тому підтвердженням.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Зараз варто почати з того, що всі епідпоказники стабілізуються і показують непоганий спад", - зазначив він.

Експерт наголосив, що вже четвертий тиждень поспіль спадає захворюваність, тобто кількість виявлених випадків, госпіталізація і смертність.

"Ми в Київській школі економіки вважаємо, що про стабільну стабілізацію, не дивлячись на цю тавтологію, можна говорити після трьох тижнів поспіль такого спаду", - підкреслив Ганиченко.

Він пояснив таку тенденцію тим, що історично у низці країн спостерігається, коли один-два тижні захворюваність йде нібито спад, а потім повертається тренд на зростання, тож в такому випадку не слід говорити про проходження піку.

"Але в Україні у рамках поточної хвилі, якщо, наприклад, подивитись на графік захворюваності, то можна говорити, що ось ця третя хвиля вже виходить зі свого піку. Це не означає, що немає ризику повторного зростання. Але візуально на графіку вже видно, що ця хвиля буде йти окремо. Тобто наступне зростання вже буде в новій, в четвертій хвилі", - резюмував Ганиченко.

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