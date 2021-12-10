UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Третья волна коронавируса в Украине уже выходит из своего пика, - KSE

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Украине сегодня третья волна коронавируса уже выходит из своего пика. Стабилизация эпидемиологических показателей, таких как спад заболеваемости, является тому подтверждением.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас стоит начать с того, что все эпидпоказатели стабилизируются и показывают неплохой спад", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что уже четвертую неделю подряд спадает заболеваемость, то есть количество выявленных случаев, госпитализация и смертность.

"Мы в Киевской школе экономики считаем, что о стабильной стабилизации, несмотря на эту тавтологию, можно говорить после трех недель подряд такого спада", - подчеркнул Ганиченко.

Он объяснил такую тенденцию тем, что исторически в ряде стран наблюдается, когда одну-две недели заболеваемость идет якобы спад, а затем возвращается тренд на рост, поэтому в таком случае не следует говорить о прохождении пика.

"Но в Украине в рамках текущей волны, если, например, взглянуть на график заболеваемости, то можно говорить, что вот эта третья волна уже выходит из своего пика. Это не означает, что нет риска повторного роста. Но визуально на графике уже видно, что эта волна будет идти отдельно. То есть следующий рост уже будет в новой, в четвертой волне", - резюмировал Ганиченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинПандемия коронавируса