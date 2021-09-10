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Три области Украины фиксируют высокие показатели COVID-госпитализаций

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Украина, Пятница 10 сентября 2021 09:59
Три области Украины фиксируют высокие показатели COVID-госпитализаций Фото: три области Украины фиксируют высокие показатели COVID-госпитализаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в трех регионах страны эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, Львовская область в течение длительного времени имеет высокую динамику госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель составляет 62,4%, ранее он находился в пределах 62,3-78%.

Кроме этого, в Закарпатской области второй день подряд наблюдается высокая динамика COVID-госпитализаций. По последним данным, она остановилась на отметке 60%, хотя днем ранее составляла 50,8%.

Сегодня в этот список также попала и Волынская область, в данном регионе показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом составляет 53,6%, хотя ранее он составлял только 29,9%-37,7%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 1 056 человек.

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