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Три області України фіксують високі показники COVID-госпіталізацій

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 09:59
Три області України фіксують високі показники COVID-госпіталізацій Фото: три області України фіксують високі показники COVID-госпіталізацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 вересня всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак у трьох регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, Львівська область протягом тривалого часу має високу динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник складає 62,4%, раніше він перебував в межах 62,3-78%.

Крім цього, в Закарпатській області другий день поспіль спостерігається висока динаміка COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона зупинилася на позначці 60%, хоча днем раніше складала 50,8%.

Сьогодні до цього списку також потрапила і Волинська область, у даному регіоні показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом становить 53,6%, хоча раніше він становив лише 29,9%-37,7%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 1 056 людей.

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