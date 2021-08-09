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Три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций

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Украина, Понедельник 09 августа 2021 15:01
Три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций Фото: три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Одесской, Ровенской и Тернопольской области один из эпидпоказателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Одесской области два дня подряд показатель динамики госпитализаций COVID-больных демонстрирует высокий уровень, по последним данным он составляет 54,4%, а днем ранее был 51,5%.

Кроме этого, в Ровенской области данный показатель составляет 57,1%, недавно динамика COVID-госпитализаций в данном регионе преодолевала отметку в 106%.

Тернопольская область демонстрирует высокие показатели госпитализаций. Сейчас она составляет 147,6%, а ранее была в пределах 160,0%-176,5%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 400 человек.

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