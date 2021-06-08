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Центры массовой COVID-вакцинации на выходных откроют в Броварах и Белой Церкви

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Киевская область, Вторник 08 июня 2021 12:38
Центры массовой COVID-вакцинации на выходных откроют в Броварах и Белой Церкви Фото: в Киевской области запустят новые центры вакцинации (фото kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Киевской области в эти выходные начнут работу новые центры массовой вакцинации. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА Facebook.

Центры массовой вакцинации будут работать в выходные дни. В них смогут получить прививку граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт Дія или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

"Прививка будет происходить только для тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. В них предусмотрены места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после него.

Напомним, в эту субботу также в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать от COVID-19 записавшихся в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія".

Директор Департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко заявил, что в лист ожидания записалось более 8 тысяч жителей области. В городе будут работать три центра вакцинации на базе школ и торгово-развлекательного комплекса.

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