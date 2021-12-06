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Центры вакцинации будут работать в рождественские праздники. Минздрав разрабатывает механизм

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Понедельник 06 декабря 2021 18:09
Центры вакцинации будут работать в рождественские праздники. Минздрав разрабатывает механизм Фото: Центры вакцинации будут работать в рождественские праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в рождественские праздники продолжат работать центры вакцинации от коронавируса. Сейчас Офис президента Украины совместно с Министерством здравоохранения разрабатывают план по работе пунктов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Никто не будет останавливаться. Мы сейчас разрабатываем планы вместе с Министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и прививаться", - заявил он.

Тимошенко добавил, что через несколько месяцев в Украине может начаться бустерная вакцинация.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина готова ввести бустерную дозу по примеру Европы.

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