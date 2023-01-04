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Цифри про перебіг нового спалаху коронавірусу в Китаї надто занижені, - ВООЗ

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Китай, Середа 04 січня 2023 22:00
Цифри про перебіг нового спалаху коронавірусу в Китаї надто занижені, - ВООЗ Фото: COVID-19 по-новому спалахнув у Китаї (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Китай занижує показники захворюваності і смертності від нового спалаху COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глобальне занепокоєння висловили на брифінгу у середу, 4 січня, представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). За їхніми словами, тривожність зросла через повідомлення Китаю про спалах коронавірусу, заповнені лікарні та переповнені похоронні бюро. При цьому генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що Китай щодня повідомляє про смертність від COVID, але в одиничних цифрах.

"Поточні цифри, опубліковані з Китаю, занижують кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії та особливо випадків смертності серед хворих", - зауважив Майк Райан, виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

Насправді агентство ООН продовжує отримувати оперативні дані з Китаю, але сумнівається в їх достовірності.

"ВООЗ стурбована ризиком для життя в Китаї і підтверджує важливість вакцинації, включаючи бустерні дози для уникнення госпіталізації, важких захворювань і смерті", - підкреслив він.

Згідно з даними ВООЗ, які наводить Reuters, аналіз CDC Китаю показав, що там вирує вірус штаму Omicron.

Як зазначають міжнародні експерти в галузі охорони здоров’я, у Китаї вже цього року можливі щонайменше 1 млн смертей, пов’язаних з COVID.

РБК-Україна повідомляло, що раптове скасування Пекіном надсуворих обмежень минулого місяця призвело до того, що вірус поширився на 1,4 млрд жителів Китаю, які мають слабкий імунітет після того, як їх захистили від вірусу в китайському місті Ухань три роки тому.

Представники охорони здоров’я за кордоном намагаються визначити масштаби спалаху та способи зупинити його поширення. Проте буквально напередодні Нового року Національна комісія охорони здоров’я Китаю припинила публікувати щоденну статистику захворюваності COVID-19.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Китаї за перші 20 днів грудня зафіксовано понад 250 млн випадків зараження COVID-19.

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