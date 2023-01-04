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Цифры о протекании новой вспышки коронавируса в Китае слишком занижены, - ВОЗ

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Китай, Среда 04 января 2023 22:00
Цифры о протекании новой вспышки коронавируса в Китае слишком занижены, - ВОЗ Фото: COVID-19 по-новому вспыхнул в Китае (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Китай занижает показатели заболеваемости и смертности от новой вспышки COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глобальное беспокойство выразили на брифинге в среду, 4 января, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их словам, тревожность возросла из-за сообщений Китая о вспышке коронавируса, заполненных больницах и переполненных похоронных бюро. При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Китай ежедневно сообщает о смертности от COVID, но в единичных цифрах.

"Текущие цифры, опубликованные из Китая, занижают количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии и особенно случаев смертности среди больных", - отметил Майк Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

На самом деле агентство ООН продолжает получать оперативные данные из Китая, но сомневается в их подлинности.

"ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае и подтверждает важность вакцинации, включая бустерные дозы во избежание госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти", - подчеркнул он.

Согласно данным ВОЗ, которые приводит Reuters, анализ CDC Китая показал, что там бушует вирус штамма Omicron.

Как отмечают международные эксперты в области здравоохранения, в Китае уже в этом году возможны по меньшей мере 1 млн смертей, связанных с COVID.

РБК-Украина сообщало, что внезапная отмена Пекином сверхстрогих ограничений в прошлом месяце привела к тому, что вирус распространился на 1,4 млрд жителей Китая, обладающих слабым иммунитетом после того, как их защитили от вируса в китайском городе Ухань три года назад.

Представители здравоохранения за границей пытаются определить масштабы вспышки и способы остановить ее распространение. Однако буквально в канун Нового года Национальная комиссия здравоохранения Китая прекратила публиковать ежедневную статистику заболеваемости COVID-19.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Китае за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19.

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