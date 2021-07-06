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Не только цифровой COVID-сертификат: как вакцинированным украинцам путешествовать по миру

Автор: Мария Кучерявец

Вакцинированные украинцы смогут путешествовать по миру не только с цифровыми COVID-сертификатами. Чтобы беспрепятственно пересечь границу иностранного государства достаточно иметь при себе стандартизированную справку о полученной прививке от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ТСН.ua главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"Временные решения позволяют гражданам Украины путешествовать, имея какую-то стандартизированную справку",- заявил Кузин.

По его словам, граждане могут обращаться к семейным врачам, которые могут выдать бумажную форму справки, что соответствует требованиям, признанными другими государствами.

"Было принято решение, что у нас есть международный сертификат о вакцинации. Это так называемая желтенькая книжечка, утвержденная постановлением Кабмина. Вместе с МИД мы договорились, что любая страна мира признает такой сертификат, если там будут прописаны определенные вещи",- добавил главный санврач.

Напомним, что в ЕС с 1 июля действует цифровой COVID-сертификат EU Digital Covid Certificate.

Отметим, что в приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

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КоронавирусВакцинациясертификатыпутешествия