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Не только цифровой: какие COVID-сертификаты смогут получить украинцы

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Украина, Четверг 08 июля 2021 11:36
Не только цифровой: какие COVID-сертификаты смогут получить украинцы Фото: какие COVID-сертификаты смогут получить украинцы (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине планируют выдавать бумажные COVID-сертификаты уже с этой осени. Документ будет содержать в себе QR код, который есть и в цифровом варианте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова проектного менеджера министерства цифровой трансформации Екатерины Черногоренко, которые цитирует Укринформ.

"Европейской спецификации и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия COVID-сертифката. До окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде",- сказала Черногоренко.

Она отметила, что как в цифровом, так и в бумажном варианте сертификатов будет QR код, информация с которого будет считываться с помощью соответствующего сканера.

По словам Черногоренко, документы будут трех типов, а именно:

  • о прохождении полного курса вакцинации;
  • об отрицательном ПРЛ-тесте на коронавирус;
  • о том, что человек переболел на COVID-19, что подтверждается данными из электронной системы здравоохранения.

Чиновница подчеркнула, что выпуск бумажной версии COVID-сертификата планируется на начало осени, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждение здравоохранения.

В частности, COVID-сертификаты будут как для выезда за границу, так и "внутренними".

"Также есть внутренний сертификат. Сейчас Минздрав подал предложения, что внутренний сертификат может использоваться для посещения массовых мероприятий на летний период. Возможно, осенью, когда мы будем видеть, что эпидситуация ухудшается, будем расширять спектр использования этого сертификата", добавила Карчевич.

Напомним, что цифровой COVID-сертификат можно получить после второй прививки против COVID-19 в приложении "Дія".

Также стало известно, с какими странами Украина договаривается о признании COVID-сертификатов.

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