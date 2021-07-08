Не тільки цифровий: які COVID-сертифікати зможуть отримати українці

В Україні планують видавати паперові COVID-сертифікати вже з цієї осені. Документ міститиме в собі QR код, який є і у цифровому варіанті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова проєктної менеджерки міністерства цифрової трансформації Катерини Черногоренко, які цитує Укрінформ.

"Європейською специфікацією і в українській розробці в планах є частина продукту, яка називається паперова версія COVID-сертифкату. До закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати і сертифікати в паперовому вигляді", - сказала Черногоренко.

Вона зазначила, що як у цифровому, так і у паперовому варіанті сертифікатів буде QR код, інформація з якого розшифровуватиметься за допомогою відповідного сканера.

За словами Черногоренко, документи будуть трьох типів, а саме про:

проходження повного курсу вакцинації;

негативний ПРЛ-тест на коронавірус;

те, що людина перехворіла на COVID-19, що підтверджується даними з електронної системи охорони здоров’я.

Посадовиця підкреслила, що випуск паперової версії COVID-сертифікату планується на початок осені, отримати такий сертифікат можна буде через сімейного лікаря і заклад охорони здоров’я.

Зокрема, COVID-сертифікати будуть як для виїзду за кордон, так і "внутрішніми".

"Також є внутрішній сертифікат. Наразі МОЗ подав пропозиції, що внутрішній сертифікат може використовуватися для відвідання масових заходів на літній період. Можливо, цієї осені, коли ми будемо бачити, що епідситуація погіршується, будемо розширювати спектр використання цього сертифікату", - додала Карчевич.