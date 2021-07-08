Не только цифровой: какие COVID-сертификаты смогут получить украинцы

"Европейской спецификации и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия COVID-сертифката. До окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде",- сказала Черногоренко.

Она отметила, что как в цифровом, так и в бумажном варианте сертификатов будет QR код, информация с которого будет считываться с помощью соответствующего сканера.

По словам Черногоренко, документы будут трех типов, а именно:

о прохождении полного курса вакцинации;

об отрицательном ПРЛ-тесте на коронавирус;

о том, что человек переболел на COVID-19, что подтверждается данными из электронной системы здравоохранения.

Чиновница подчеркнула, что выпуск бумажной версии COVID-сертификата планируется на начало осени, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждение здравоохранения.

В частности, COVID-сертификаты будут как для выезда за границу, так и "внутренними".

"Также есть внутренний сертификат. Сейчас Минздрав подал предложения, что внутренний сертификат может использоваться для посещения массовых мероприятий на летний период. Возможно, осенью, когда мы будем видеть, что эпидситуация ухудшается, будем расширять спектр использования этого сертификата", добавила Карчевич.