В Туркмении объявили обязательную COVID-вакцинацию
Фото: в Туркмении объявили обязательную COVID-вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правительство Туркмении объявило обязательную вакцинацию от коронавируса. В стране до сих пор не подтверждено ни единого случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".
Вакцинация является обязательной для всех граждан страны в возрасте от 18 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний для прививки.
"Для эффективности вакцинопрофилактики каждый из нас должен активно участвовать в этом процессе. Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки от COVID-19 подлежат вакцинации", - заявили в Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.