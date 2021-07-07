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У Туркменії оголосили обов'язкову вакцинацію

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Туркменія, Середа 07 липня 2021 14:17
У Туркменії оголосили обов'язкову вакцинацію Фото: у Туркменії оголосили обов'язкову COVID-вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Туркменії оголосив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. У країні досі не підтверджено жодного випадку захворювання COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "нейтральний Туркменістан".

Вакцинація є обов'язковою для всіх громадян країни у віці від 18 років, які не мають медичних протипоказань для щеплення.

"Для ефективності вакцинопрофілактики кожен з нас повинен брати активну участь у цьому процесі. Всі особи старше 18 років при відсутності лікарських протипоказань для отримання профілактичного щеплення від COVID-19 підлягають вакцинації", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я та медичної промисловості Туркменії.

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