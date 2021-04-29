ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Турции начал действовать локдаун: что нужно знать украинским туристам

Новина українською → Анкара, Четверг 29 апреля 2021 08:30
В Турции начал действовать локдаун: что нужно знать украинским туристам Фото: в Турции ввели локдаун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции с 29 апреля по 17 мая действует жесткий локдаун с круглосуточным комендантским часом. Ограничения не будут касаться иностранцев, которые пребывают в стране временно.

Что нужно знать украинским туристам в Турции, в материале РБК-Украина.

Что запрещено

В стране на междугородние поездки теперь нужно предварительное разрешение, а общественный транспорт можно заполнять максимум до половины. Обучение во всех образовательных учреждениях, включая с детсадами, приостановлено.

Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, закрыты.

Во время локдауна продуктовые магазины, рынки работают с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу.

Люди смогут посещать их только пешком. Работают дежурные аптеки. Кафе и рестораны работают только "на вынос" и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них людей.

Что нужно знать украинским туристам

Освобождение от ограничений комендантского часа будет распространяться только на тех иностранных граждан, которые находятся в Турции временно или как туристы. В частности, локдаун в Турции не коснется украинских туристов.

Для всех остальных иностранцев, которые имеют вид на жительство, находятся под временной защитой или подали заявку на ее получение, соблюдение карантинных ограничений будет обязательным.

Находящиеся в Турции временно иностранцы смогут продолжать пользоваться свободой передвижения.

РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.

Напомним, правительство Турции приняло решение ввести полный локдаун на территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Турция украинцы Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19