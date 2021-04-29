У Туреччині почав діяти локдаун: що потрібно знати українським туристам

У Туреччині з 29 квітня по 17 травня діє жорсткий локдаун з цілодобовою комендантською годиною. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які перебувають в країні тимчасово.

Що потрібно знати українським туристам в Туреччині, в матеріалі РБК-Україна.

Що заборонено

У країні на міжміські поїздки тепер потрібно попередній дозвіл, а громадський транспорт можна заповнювати максимум до половини. Навчання у всіх освітніх установах, включаючи з дитсадками, призупинено.

Всі офіси, робочі місця, крім окремо обумовлених з боку МВС, закриті.

Під час локдауна продуктові магазини, ринки працюють з 10:00 до 17:00 з понеділка по суботу.

Люди зможуть відвідувати їх тільки пішки. Працюють чергові аптеки. Кафе і ресторани працюють тільки "на виніс" і на доставку. Ресторани готелів будуть обслуговувати тільки людей, які проживають в них.

Що потрібно знати українським туристам

Звільнення від обмежень комендантської години буде поширюватися тільки на тих іноземних громадян, які знаходяться в Туреччині тимчасово або як туристи. Зокрема, локдаун в Туреччині не торкнеться українських туристів.

Для всіх інших іноземців, які мають посвідку на проживання, перебувають під тимчасовим захистом або подали заявку на її отримання, дотримання карантинних обмежень буде обов'язковим.

Іноземці, що знаходяться в Туреччині тимчасово, зможуть продовжувати користуватися свободою пересування.