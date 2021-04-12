В Турции накануне туристического сезона могут усилить ограничения, - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, распорядится усилить карантинные ограничения на этой неделе в преддверии туристического сезона. Ежедневное число заражений коронавирусом в стране выросло до более 50 000 .

Как отметил чиновник, кратковременный период ослабления ограничений не повлиял положительно на эпидемиологическую ситуацию и меры должны быть усилены после заседания правительства, назначенного на вторник.

"Кажется, не существует другого выхода, кроме как введения намного более жестких мер", - сказал собеседник.

Кабинет министров Эрдогана будет опираться на предложения правительственного научного совета, который соберется в понедельник вечером, добавил чиновник.

Турция занимает четвертое место в мире по количеству новых случаев, что достигло максимального показателя в 56 000 на прошлой неделе - это пятикратный прыжок с начала марта, когда Эрдоган ослабил карантинные ограничения, назвав это периодом "контролируемой нормализации".

Чиновник отметил, что новые карантинные меры могут включать ограничение междугородних поездок, которое, по мнению врачей, является ключевым для передачи вируса. Также могут ограничить передвижения лиц моложе 20 и старше 65 лет, а также закрыть спортивные и развлекательные заведения.

Отдельные источники в научном комитете из 38 членов заявляют, что некоторые стремятся к введению полного локдауна в течение Рамадана или, если этого не произойдет, ограничения движения между городами и сокращения использования общественного транспорта в городах путем регулирования рабочих смен.

"План заключается в том, чтобы уменьшить число случаев новых заболеваний коронавирусом - ред.) до полного начала туристического сезона, поскольку ежедневное число случаев, что превышает 50 000, повлияет на туризм сильно негативно", - заявил чиновник.