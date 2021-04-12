У Туреччині напередодні туристичного сезону можуть посилити обмеження, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, швидше за все, розпорядиться посилити карантинні обмеження цього тижня напередодні туристичного сезону. Щоденна кількість заражень коронавірусом у країні зросла до понад 50 000 .

Як зазначив чиновник, короткочасний період послаблення обмежень добре не вплинув на епідеміологічну ситуацію, і заходи повинні бути посилені після засідання уряду, призначеного на вівторок.

"Здається, не існує іншого виходу, окрім як вживання набагато жорсткіших заходів", - сказав співрозмовник.

Кабінет міністрів Ердогана буде спиратися на пропозиції урядової наукової ради, яка збереться у понеділок увечері, додав чиновник.

Туреччина посідає четверте місце у світі за кількістю нових випадків, що досягло максимального показника у 56 000 минулого тижня - це п’ятикратний стрибок з початку березня, коли Ердоган послабив карантинні обмеження, назвавши це періодом "контрольованої нормалізації".

Посадовець зазначив, що нові карантинні заходи можуть включати обмеження міжміських поїздок, яке, на думку лікарів, є ключовим для передачі вірусу. Також можуть обмежити пересування осіб молодше 20 і старше 65 років, а також закрити спортивні та розважальні заклади.

Окремі джерела в науковому комітеті з 38 членів заявляють, що деякі прагнуть повного локдауну упродовж Рамадану або, якщо цього не відбудеться, обмеження руху між містами та скорочення використання громадського транспорту в містах шляхом регулювання робочих змін.

"План полягає в тому, щоб зменшити число випадків (нових захворювань на коронавірус - ред.) до повного початку туристичного сезону, оскільки щоденне число випадків, що перевищує 50 000, вплине на туризм сильно негативно", - заявив чиновник.