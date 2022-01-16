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В Турции - ослабление карантина: тесты больше не нужны невакцинированным

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Турция, Воскресенье 16 января 2022 00:44
В Турции - ослабление карантина: тесты больше не нужны невакцинированным Фото: в Турции отменили тесты для невакцинированых (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В Турции ослабили требования для невакцинированных граждан и для тех, кто прошел неполную вакцинацию от коронавируса. Теперь им не понадобиться сдавать тесты для пользования транспортом и в других местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberde Bugun.

Министерство внутренних дел Турции разослало по всей стране новые требования. Согласно им, ПЦР другие виды тестов на коронавирус теперь не понадобятся гражданам, которые были невакцинированны или получили только одну дозу вакцины, если они не болели последние 180 дней.

Новые правила действуют на дальние поездки на самолете, автобусе, поезде или другом общественном транспорте. Также без тестов на коронавирус можно посещать концерты, кино и театры, участвовать в мероприятиях.

Также ПЦР-тесты теперь не обязательны для работников образовательных учреждений (учителя, водители автобусов, уборщицы и др.), работников государственных и частных предприятий, персонала школ или студенческого городка.

Напомним, что Филиппины открывают границы для вакцинированных туристов. Перед посадкой на рейс нужно предоставить документ о вакцинации.

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