В Турции - ослабление карантина: тесты больше не нужны невакцинированным

В Турции ослабили требования для невакцинированных граждан и для тех, кто прошел неполную вакцинацию от коронавируса. Теперь им не понадобиться сдавать тесты для пользования транспортом и в других местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberde Bugun .

Министерство внутренних дел Турции разослало по всей стране новые требования. Согласно им, ПЦР другие виды тестов на коронавирус теперь не понадобятся гражданам, которые были невакцинированны или получили только одну дозу вакцины, если они не болели последние 180 дней.

Новые правила действуют на дальние поездки на самолете, автобусе, поезде или другом общественном транспорте. Также без тестов на коронавирус можно посещать концерты, кино и театры, участвовать в мероприятиях.