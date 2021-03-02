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В Турции открылись кафе и рестораны, а дети вернулись в школы

Новина українською → Турция, Вторник 02 марта 2021 15:04
В Турции открылись кафе и рестораны, а дети вернулись в школы Фото: Панорама Стамбула (pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

В Турции 2 марта рестораны вновь открылись для посетителей, и многие дети вернулись в школы после того, как правительство объявило о смягчении карантинных ограничений.

Об этом сообщает Reuters.

Владельцы кафе и ресторанов, ограничены услугами на вынос течение большей части прошлого года, настойчиво требовали восстановления полноценной работы сферы обслуживания, ведь их доходы упали на 65%. Они также просят правительство избавить их от растущего долга и освободить от платежей социального страхования и налогов.

"Мы обслуживали 4000-5000 человек в неделю. Сейчас с услугами на вынос мы обслуживаем только 500 человек", - заявил владелец ресторана "Пидебан" в Стамбуле Юсуф Каптаноглу перед тем, как были объявлены меры о смягчении карантина.

"Я не получил никакой поддержки, даже в виде займа", - сказал он.

По всей Турции дошкольные и начальные школы, а также 8-12 классы восстановили частичное обучение офлайн.

Количество новых ежедневных случаев коронавируса в Турции выросло в понедельник до 9891, что является самым высоким показателем с 11 января, по сравнению с 8424 днем ранее, согласно официальным данным. В конце января случаев было около 6 тысяч.

"Количество случаев вируса с мутациями все больше растет. Мы не видим условий вернуться к прежнему "нормальному состоянию". Политические и экономические интересы не должны иметь приоритета над человеческой жизнью и наукой", - заявила Ассоциация турецких медиков в Twitter, призывая повысить уровень тестирования и прививок.

Турция, где проживает 83 миллиона человек, сделала 8,96 миллиона прививок в рамках кампании по вакцинации, которая началась в середине января. Более 7 миллионов людей получили первый укол, а 1,89 миллиона - второй.

Напомним, 1 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в провинциях Турции с низким и средним уровнем риска заражения коронавирусом отменят комендантский час в выходные дни.

Как заявил лидер Турции, в провинциях с высоким уровнем риска заражения COVID-19 комендантский час "будет длиться некоторое время".

Он также добавил, что в провинциях с низким и средним уровнем риска восстановится очное обучение, в том числе в средних и старших классах школ.

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